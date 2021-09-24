В Благовещенске перекроют сразу три участка дорог

Ограничение действует с 24 сентября Фото: архив

Очередное перекрытие дорог ждет Благовещенск. На этот раз проезд будет закрыт на трех участках. Так, с сегодняшнего дня, 24 сентября, подрядчик начинает завершающий этап работ по Артиллерийской. Здесь будут устанавливать инженерные сети. Поэтому до 13 часов 2 октября перекресток Артиллерийская-Амурская будет полностью закрыт.

С 21 часа 25 сентября до 6 часов 26 сентября будет полностью ограничено движение транспорта на участке улицы 50 лет Октября между Красноармейской и Октябрьской. Здесь также будет проводится установка инженерных сетей. Во время производства земляных работ проезд на перекрестке 50 лет Октября – Красноармейская будет открыт.

С 16:00 до 22:00 26 сентября в связи аварийно-восстановительными работами на инженерных сетях будет перекрыта улица Зейская (без перекрытия перекрёстка ул. Зейская – ул. Шевченко).