Международный аэропорт Благовещенск за восемь месяцев обслужил рекордное количество пассажиров

В январе-августе 2021 года международный аэропорт Благовещенск обслужил 457,5 тыс. пассажиров, что стало рекордом за все время работы аэропорта. На регулярных рейсах обслужено 426,7 тыс. пассажиров. На рейсах по Дальневосточному федеральному округу – 36,7 тыс. человек.

Прирост общего пассажиропотока к аналогичному периоду 2020 года составил 72,1% (тогда было обслужено 265,9 тыс. пассажиров), к аналогичному периоду доковидного 2019 года – 28,4% (356,4 тыс. пассажиров).

За восемь месяцев в аэропорту выполнено 2 814 взлетно-посадочных операций, что на 49,3% выше аналогичного показателя 2020 года. На внутренних регулярных рейсах число взлетно-посадочных операций увеличилось на 60%. За рассматриваемый период аэропорт обработал 2,08 тыс. тонн грузов и почты.

- По итогам первых восьми месяцев года у нас рекордные результаты по всем направлениям. Они сложились из нескольких составляющих: расширилась в целом маршрутная сеть, постоянные партнеры-авиакомпании увеличили количество рейсов на своих направлениях, в 2021 году активно заработала программа субсидирования Правительством региона внутрирегиональных маршрутов. Нельзя не упомянуть вклад в развитие экономики региона крупных инвестиционных проектов: строительство космодрома «Восточный», магистрального газопровода «Сила Сибири», Амурского газоперерабатывающего завода, - рассказал генеральный директор аэропорта Благовещенск Валерий Шлегель.