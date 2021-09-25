Учителя из Приамурья позвали на телепередачу «Поле чудес»

Педагога пригласили на съемки в составе лауреатов, призеров и победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России» Фото: Минобрнауки Амурской области

Учитель их Амурской области представит малую родину на известной телепередаче «Поле чудес».

Везунчиком стала Милица Щипун – активист своей профессии. Она является лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019». Сейчас девушка работает начальником организационно-методического отдела Комитета по образованию и делам молодежи города Белогорск.

Педагога пригласили на съемки в составе лауреатов, призеров и победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России». Выпуск шоу будет посвящен Дню Учителя.

Игра состоится уже сегодня, 25 сентября, а в эфир выйдет предположительно 1 октября, перед профессиональным праздником педагогов.

- Такое событие, посвященное учительской профессии, проходит впервые. Мы гордимся, что амурскому педагогу оказана честь принять участие в популярной телеигре. Желаем успехов! – пожелали в министерстве образования и науки Амурской области.

К слову, другой педагог также нуждается в поддержке амурчан. Учитель информатики школы №1 города Свободный Екатерина Гайдукова сейчас находится в Ростове-на-Дону, где участвует в финале конкурса «Учитель года России». Уже 3 октября станет известна пятерка призеров.