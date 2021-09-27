В Благовещенске 8-летняя девочка попала под машину, перебегая дорогу в неположенном месте

С начала сентября это уже третья авария, произошедшая по неосторожности детей Фото: Иван ВИСЛОВ

Очередная авария с ребенком произошла в Благовещенске. В воскресенье, 26 сентября, под колеса автомобиля попала восьмилетняя девочка. Как сообщает отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский», ДТП случилось в районе дома № 183/3 по улице Пушкина.

Информация об аварии поступила в дежурную часть в 17.39. девочка-пешеход перебегала дорогу в неположенном месте перед близко едущим автомобилем. В результате она попала под машину. С травмами ребенка доставили в больницу.

Тем временем, госавтоинспекция сообщает, что с начала сентября это уже третья авария, произошедшая по неосторожности детей. Как правило, они переходят проезжую часть в неустановленных местах перед близко движущимися автомобилями.

Как пояснила старший инспектор (по пропаганде БДД) Отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» капитан полиции Ирина Самарина, родителям необходимо каждый день, перед тем как отпускать ребенка на прогулку, напоминать о неукоснительном соблюдении правил поведения на улице и около проезжей части. Также важно рассказывать детям о последствиях разговоров по телефону и прослушивания музыки через наушники при переходе дороги.