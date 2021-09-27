В Благовещенске на две недели перекроют улицу Мухина

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты Фото: архив

Очередные улицы перекрыли в Благовещенске. На этот раз в областной столице ограничено движение на участке Мухина.

Как сообщает администрация города, по Мухина, между Красноармейской и Октябрьской, реконструируют инженерные сети. Движение ограничено с 27 сентября до 20:00 11 октября.

Также с 12:00 27 сентября до 20:00 30 сентября частично ограничено движение на участке улицы Северной между Театральной и Кузнечной. Здесь ООО «АКС» устанавливает системы водоотведения.

С 9:00 28 сентября до 20:00 3 октября на участке Амурской между Загородной и Больничной будет проводиться установка инженерных сетей. Движение здесь полностью ограничат.

Администрация Благовещенска просит водителей выбирать для движения альтернативные маршруты.