В дома Благовещенска тепло будет поквартально

Новый метод позволит энергетикам, транспортировщикам и управляющим компаниям в контролируемом режиме подключить объекты, а также настроить надлежащий режим и сократить утечки теплоносителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благовещенская Единая теплоснабжающая организация начинает отопительный сезон в Благовещенске. В этом году подключать город к теплу будут поквартально – согласно разработанному с администрацией графику.

Потеплеть в домах горожан должно до 30 сентября. исключениями станут дома, попавшие под незавершенные ремонты по программам «Безопасные и качественные дороги».

- В этом году мы как ЕТО разработали и опробуем программу поквартального подключения к теплу. По сравнению с включением поочередно по тепловым магистралям, новый метод позволит энергетикам, транспортировщикам тепловой энергии, а также управляющим компаниям в контролируемом режиме подключить объекты, а также настроить надлежащий гидравлический режим и сократить утечки теплоносителя, - рассказал директор Благовещенской ТЭЦ Андрей Сазанов.

Станция готова к несению зимних нагрузок. За лето на всех магистральных теплосетях Северного, Северо-западного, Центрального районов и СХПК «Тепличный» были проведены ремонты. Заменен аварийный участок тепломагистрали № 1 Центрального района длиной 20 метров, а также восстановлена теплоизоляция тепломагистрали № 3 Центрального района протяженностью 540 метров. На тепломагистрали ЦЭС произвели реконструкцию участка теплосети с увеличением диаметра трубы с 300 до 400 мм, протяженностью 899 метров. На теплоэлектроцентрали энергетики завершили капитальный ремонт котлоагрегата № 3 средние ремонты на турбоагрегате № 2 и котлоагрегате № 1. Помимо крупных на станции проведены текущие ремонты всех пяти энергетических котлоагрегатов, четырех турбоагрегатов и двух водогрейных мазутных котлов.