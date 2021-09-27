Благовещенцев предупреждают о сильном ветре

Кроме того, областную столицу настигнут очень сильные дожди и грозы Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Благовещенска предупреждает горожан об усилении скорости ветра. Завтра днем, 28 сентября, он усилится до 16 метров в секунду.

Кроме того, в этот день ожидаются очень сильные дожди и грозы, передает Амурский гидрометцентр. В этот период возможны нарушение устойчивости работы систем жизнеобеспечения, обрушение неустойчивых конструкций, обрывы линий электропередач, падение старых деревьев, увеличение случаев травматизма, подтопление приусадебных участков поверхностными водами, подъем уровня воды в малых реках, увеличение числа ДТП.

При возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать старшему оперативному дежурному ЕДДС по тел.: 20-21-12.