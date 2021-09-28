В парке Дружбы Благовещенска некоторые пагоды укладывают китайской черепицей

Укладка материала - ювелирная работа Фото: ОКЦ

В благовещенском парке Дружбы начался монтаж керамической черепицы на беседках. В этом году материалом, привезенным из Китая, украсят беседку Конфуция, беседку у входа со стороны Дьяченко, галерею и центральную остановку. Если черепица хорошо себя покажет в эксплуатации, то ее используют при ремонте и в следующем году.

- Хотим всем этим объектам придать первозданный вид и стиль. Черепица очень качественная, состоит из отдельных небольших элементов. Укладывать этот материал – кропотливая, ювелирная работа, его нужно складывать буквально одну к другой. Деньги на замену крыш пагод были выделены из средств областного бюджета. За октябрь подрядчик планирует работы завершить, – рассказала генеральный директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова.

В этом году из регионального бюджета при городском софинансировании выделили деньги на укрепление искусственного водоема габионами, создание детской площадки, замену тротуарной плитки. В пруд запустили плавающие фонтаны, а водопад подсветили. За счет городских средств здесь оборудовали скейт-парк, установили освещение на спортивной площадке. Благодаря гранту в парке создали сад камней. Сейчас в нем завершается ремонт общественного туалета – он будет готов в октябре.

В следующем году для безопасности отдыхающих в парке Дружбы приведут в порядок второй пруд, обустроят пирс, к детской площадке добавят зону для малышей. Кроме того, здесь появится киноплощадка под открытым небом. Там будут показывать шедевры отечественного и зарубежного кино, концерты и телеспектакли. Также на ней будут демонстрировать обучающие и социальные ролики и короткометражные фильмы кинолюбителей Благовещенска и Амурской области.