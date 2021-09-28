В Благовещенске во второй раз прошел книжный фестиваль «Берег»

За три дня фестиваля прошло 65 событий Фото: Василий Романенков

Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», АООО «Социальная инициатива» и Амурская областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьева-Амурского подвели итоги книжного фестиваля «Берег», который прошел в Благовещенске с 24 по 26 сентября. При поддержке Министерства культуры Амурской области и компании «РусГидро» в «Береге» приняли участие 50 издательств и 55 спикеров – писателей, поэтов, критиков.

- Я в восторге. Фестиваль получился очень хороший. Благовещенск в очередной раз показал, как здесь любят книги, как здесь любят читать. На некоторых лекциях были толпы слушателей, но все было в рамках требований безопасности. Очень надеюсь, что в следующем году мы придем к снятию всех ограничений, и тогда фестиваль будет еще круче, хотя уже сейчас можно говорить, что мы сделали самую большую и самую представительную книжную ярмарку на Дальнем Востоке. Книжный квартал в центре Благовещенска собрал тысячи горожан, и это говорит о многом. Зараза рано или поздно уйдет, а книжки останутся, - рассказал о фестивале программный директор книжного фестиваля «Берег» и Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения» Михаил Фаустов.

Встречи с писателями, презентации новых книг, мастер-классы, дискуссии, лекции, круглые столы – за три дня фестиваля прошло 65 событий. Ключевыми из них стали выступления писателей Александра Архангельского, Веры Богдановой и Алексея Поляринова, драматурга Дмитрия Данилова, поэта Дмитрия Воденникова, детских авторов Анастасии Орловой, Нины Дашевской и Артура Гиваргизова.

Впервые события фестиваля транслировали онлайн во ВКонтакте – на странице доступны записи дискуссии о старой и новой литературной критике с участием шеф-редактора Storytel Константина Мильчина и редактора «Афиши Daily» Егора Михайлова, лекции «Что такое стресс и как с ним жить?» научного журналиста Аси Казанцевой и «Амурозавр и все все все» палеонтолога Ивана Болотского, беседы о подростковой литературе от издательского дома «Поляндрия» и других событий.

Почетным гостем фестиваля стало крупнейшее издательство Дальнего Востока и Сибири – национальная издательская компания «Айар» им. С.А. Новгородова. В региональном этапе чемпионата по чтению вслух «Открой рот» на фестивале победил шоумен и ведущий Макс Радман. Книжная ярмарка «Берега» впервые расположилась на улице Ленина от Пионерской до 50 лет Октября. Третий книжный фестиваль пройдет в 2022 году. За новостями события можно следить в официальной социальной сети – ВКонтакте (https://vk.com/amurkniga), а также на сайте amurkniga.com.

Партнерами события в 2021 году стали Амурская областная филармония, библиотечная система Благовещенска, управление культуры и администрация Благовещенска.