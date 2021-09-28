Амурские свиньи могли заразиться АЧС от кабанов

Из незаконного оборота изъято около 300 кг свиноводческой продукции Фото: управление ветеринарии Амурской области

В связи со вспышкой африканской чумы свиней в Амурской области специалисты выявляют нарушения, связанные с незаконным оборотом свинины. По информации амурского управления Россельхознадзора, в период с 20 по 24 сентября нарушения были обнаружены в Свободном, Белогорске, Архаре и других районах области.

Из незаконного оборота изъято около 300 кг свиноводческой продукции без ветеринарных сопроводительных документов. От мяса были отобраны образцы для исследования на наличие африканской чумы свиней.

Изъятая продукция уничтожена, виновные привлечены к административной ответственности. Теперь им предстоит заплатить штрафы.

Кроме того, было установлено, что одна из причин возникновения и распространения АЧС в регионе - контакт домашних животных с диким кабаном, другая, предположительно, – использование для кормления животных небезопасных пищевых отходов.