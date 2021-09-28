Фильм о самой знаменитой учительнице Благовещенска снимет амурская молодёжь

источник: архив КП

Представители молодёжи снимут в Благовещенске фильм, который посвящён заслуженному учителю России, ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Благовещенска Елизавете Бобровниковой.

Елизавета Александровна Бобровников посвятила своей профессии более 70 лет, из них 60 лет она проработала в школе №5. Главные области преподавания учителя были алгебра и геометрия. На пенсию Елизавета Александровна ушла в 2010 году. Учительница скончалась на 94 году жизни.

Воспитанники педагога известные и уважаемые люди: хирург, доктор медицинских наук, профессор, член правления Общества Врачей России, Российского Общества Хирургов, Общества эндоскопических хирургов России Григорий Рутенбург, а также зампред правительства Амурской области – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. Все они сейчас проживают в Приамурье, Хабаровске, Владивостоке Санкт-Петербурге, Москве и Израиле.

Администрация Благовещенска сообщает, что в создании участие приняли выпускница БГПУ, а ныне молодой педагог Валерия Сидорюк, а также учащаяся гимназии № 1, представитель городского молодежного медиацентра Маргарита Скурихина.

Для показа фильм выйдет в День учителя, 5 октября.