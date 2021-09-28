Бывший замглавы Свободного передаст в доход государства своё многомиллионное имущество

В результате проведённой проверки, у бывшего заместителя главы администрации обнаружили квартиры, офисное здание, земельные участки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 28 сентября, стало известно, что городской суд Свободного удовлетворил исковое заявление прокуратуры Амурской области. Суть которого состояла в обращении в доход государства имущества бывшего заместителя главы администрации города.

Данное имущество на сумму около 100 млн. рублей находилось у экс-замглавы и иных лиц.

-Свободненский городской суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Амурской области об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя главы администрации города Свободного, находящегося у него и иных лиц, в том числе денежного эквивалента такого имущества и незаконного дохода от использования указанного имущества на сумму около 100 млн. рублей, в отношении которого сведения, подтверждающие приобретение на законные доходы, отсутствуют, - сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Ранее правоохранительными органами было установлено, что в период с 2010 по 2017 год и с 2018 по 2019 год единственным официальным доходом бывшего чиновника являлась зарплата.

Известно, что до поступления на муниципальную службу ни подозреваемый, ни члены его семьи высоких доходов и дорогого имущества не имели.

Доказано, что во время нахождения на должности заместителя главы администрации города Свободного, чиновник, используя свое должностное положение, совершил действия, направленные на обогащение себя и близких ему лиц. В том числе за счет имущества, которое находилось в муниципальной собственности города.

В результате проведённой проверки, у бывшего заместителя главы администрации обнаружили квартиры, офисное здание, земельные участки. Право собственности на них зарегистрировано на иных лиц.

Кроме того, выявлено явное несоответствие расходов полученным им законным доходам.

На данный момент, бывший замглавы является фигурантом по уголовному делу о коррупционных преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 5 ст. 291 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, мошенничество в особо крупном размере).