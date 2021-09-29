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Происшествия29 сентября 2021 5:43

Руководитель отделений почты Амурской области украла из касс больше миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело.
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Подозреваемая призналась в преступлении

Подозреваемая призналась в преступлении

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя отделений почтовой связи. По информации регионального управления МВД, 33-летняя женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата в особо крупном размере».

В ходе доследственной проверки следователи установили, что с октября 2019 года по март 2021 года амурчанка, используя служебное положение, украла из касс организации больше миллиона рублей.

Поводом и основаниями к возбуждению уголовного дела послужили результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

Подозреваемая призналась в преступлении. Сейчас специалисты проводят необходимые следственные действия. Изъяты документы, подтверждающие причастность женщины к преступлению.

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние возможно наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.