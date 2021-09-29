В Благовещенске на новую дорожную разметку потратили 27 тонн краски

Разметку наносят на подметенную, промытую и сухую поверхность покрытия Фото: администрация Благовещенска

Около 27 тонн новой специальной краски нанесли на дороги Благовещенска. как рассказали в пресс-службе администрации, сотрудники «ГСТК» уже обновили разметку на участках улиц Первомайская – Ленина, Лазо – Ленина, Амурская – Пионерская, Шевченко – Амурская, Б. Хмельницкого – Амурская. новая разметка появилась также на перекрестках 50 лет Октября – Амурская , 50 лет Октября – Красноармейская, Красноармейская –Пионерская.

До конца этой недели новая разметка появится на Театральной – Красноармейской, Ломоносова – Шевченко, Воронкова – Василенко.

- Разметку наносят на подметенную, промытую и сухую поверхность покрытия. Краска наносится при температуре воздуха от 10 до 35 градусов и влажности не более 75%, при температуре дорожного покрытия от 5 до 45 градусов. Работы ведутся в дневное и ночное время в зависимости от интенсивности движения на определенных участках дорог, – отметили в МКП «ГСТК».

Работы по восстановлению дорожной разметки начались в конце апреля. Сейчас они выполнены больше, чем на 70%. Объем всех работ составляет свыше 80 тысяч квадратных метров.

По городу нанесут осевые, разделительные, стоп линии, покрасят искусственные неровности. Для безопасности пешеходов разметку у автобусных остановок и пешеходных переходов покрасят более заметным сочетанием белого и желтого цветов.