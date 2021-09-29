На перекресте в Благовещенске сбили девушку

Благовещенка переходила дорогу по пешеходному переходу Фото: @dpskontrol_28rus

Сегодня, 29 сентября, в областной столице сбили молодую девушку-пешехода. Это произошло на пересечении улиц Калинина-Октябрьская.

Информация о произошедшем быстро разошлась по социальным сетям. О состоянии девушки ничего не сообщалось, но позже стало известно, что она выжила.

В городской Госавтоинспекции рассказали, что сообщение поступило в ГИБДД в 11.52.

- Автомобиль Toyota Corsa сбил девушку-пешехода 1992 года рождения. Пострадавшая с травмами была доставлена в больницу. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Также известно, что благовещенка переходила дорогу по пешеходному переходу.