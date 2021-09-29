Улицу Мухина заасфальтируют лишь в следующем году

Сейчас на Мухина меняют инженерные сети Фото: администрация Благовещенска

В областной столице определили подрядчика, которые выполнит капитальный ремонт дороги по Мухина на участке от Пролетарской до Зейской. Этим займется АО «Асфальт». С организацией уже заключили контракт. Стоимость проекта превышает 331 миллион рублей.

Работы начнутся в 2022 году, завершить их, согласно документам, должны до 30 ноября следующего года.

Подрядной организации предстоит привести в нормальное состояние 1200 метров дороги. Специалисты подготовят основание, уложат нижний и верхний слои асфальта, бортовые камни, обустроят тротуар, нанесут разметку и установят знаки. Также запланированы работы по установке новых опор и светильников.

Сейчас на Мухина меняют инженерные сети. В целом подрядной организации – ООО «Сервер» - необходимо привести в порядок 1,45 километра канализационных сетей, 2,23 километра водопровода, 0,55 километра теплосетей, 2,81 километра электросетей.

Как сообщили в МУ «ГУКС», на участке от Зейской до Амурской работы завершены, на участке от Пролетарской до Северной укладывают трубопроводы водоотведения и водоснабжения. Ожидается, что они будут завершены в 20-тых числах октября. После этого участок откроют в грунтовом исполнении для движения транспорта.