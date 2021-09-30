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Общество30 сентября 2021 5:09

В Свободном ищут водителя, который насмерть сбил человека

Предположительно, виновник был на грузовике
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Личность погибшего пока не установлена

Личность погибшего пока не установлена

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Управление ГИБДД по Амурской области разыскивает водителя, который насмерть сбил пешехода. Сообщается, что авария произошла вчера, 29 сентября, около 19.10 на дороге Обход недалеко от строящегося поселка в микрорайоне Северный.

Предположительно, водитель был на грузовом автомобиле. После ДТП он скрылся. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Личность погибшего пока не установлена.

Свидетелей аварии просят обращаться в дежурную часть МО МВД России «Свободненский» по телефонам 8 (41643) 55-6-98, 102 и 112.