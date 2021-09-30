Благовещенцы могут сдать ненужные батарейки и макулатуру в библиотеки города

Акция «Город берегу» направлена на привлечение внимания к цивилизованному обращению с отходами Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске продолжается экологическая акция «Город берегу. РазДельный сбор». В мероприятии принимают участие и городские библиотеки. В учреждения можно сдать использованные батарейки и макулатуру. При этом важно, чтобы элементы питания были чистыми и не протекали. Как только контейнер наполнится, представители библиотек передадут все собранное на утилизацию.

- Наш уважаемый читатель, подписчик! Конечно, вы как современный и просвещённый человек знаете, что использованные батарейки нельзя выбрасывать. Содержащиеся в них кадмий, цинк и оксид марганца могут попасть в землю и воду, навредить окружающей экосистеме, в том числе, растениям и животным. А как избавиться от батареек? Вы можете принести их в ближайшую библиотеку и положить в специальный контейнер, – обращается к горожанам Муниципальная информационно-библиотечная система Благовещенска у себя в инстаграм-аккаунте.

В областной столице всего 12 библиотек, три из которых находятся в сельской местности. Одно учреждение детское, одно имеет статус «молодёжная». Три библиотеки – модельные. Адреса учреждений можно посмотреть на сайте Муниципальной информационной библиотечной системы или на странице организации в Инстаграм.

Напомним, акция «Город берегу» направлена на привлечение внимания к цивилизованному обращению с отходами. Она стартовала в июне текущего года. Мероприятие проходит во взаимодействии с региональным отделением Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный сбор».

Кроме того, в Благовещенске на этой неделе стартовал осенний этап акции. В течение месяца все неравнодушные к чистоте города могут определить для себя дату, территорию и выйти на уборку. Общегородской субботник запланирован на 16 октября.