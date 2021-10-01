В Свободном пенсионер открыл стрельбу

В ходе произошедшего никто не пострадал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свободном полицейские возбудили уголовное дело по факту стрельбы. В дежурную часть сообщение о произошедшем поступило 29 сентября. Звонивший мужчина рассказал правоохранителям, что в соседнем доме по улице Загородная слышны выстрелы.

На место происшествия выехали полицейские. Установлено, что вечером мужчина 1951 года рождения, находясь у забора своего дома, несколько раз выстрелил в воздух из гладкоствольного ружья. В результате происшествия пострадавших нет.

Известно, что амурчанин владеет тремя единицами огнестрельного оружия: гладкоствольного ружья ИЖ 18, карабина «Вепрь» и двуствольного ружья ИЖ 27. Все оружие у него изъято сотрудниками полиции.

В отношении амурчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

За преступление предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 тысяч до миллиона рублей, либо принудительными работами до пяти лет, либо лишением свободы до семи лет.