В Благовещенске состоится «Ярмарка жилья»: публикуем план мероприятия

Именно здесь соберутся все специалисты, которые помогут решить любые проблемы и ответить на любые вопросы, связанные с недвижимостью Фото: Виктория ТЕЛЕПНЕВА

Завтра, 2 октября, в областной столице пройдет уникальное мероприятие – «Ярмарка жилья». Его проводит Группа компаний «Дважды два» совместно с партнерами.

Именно здесь соберутся все специалисты, которые помогут решить любые проблемы и ответить на любые вопросы, связанные с недвижимостью – застройщики, риелторы, юристы, дизайнеры, представители банков, налоговой службы и пенсионного фонда. Эксперты расскажут об ипотеке, материнском капитале, а также нюансах заключения сделок и использования жилищного сертификата. Из плюсов: все это – совершенно бесплатно!

В рамках мероприятия пройдут традиционные экскурсии от застройщиков по новым объектам. Здесь вы сможете посмотреть на дома, инфраструктуру и задать все волнующие вопросы. Автобусы отправятся по двум маршрутам:

Маршрут №1

- АО «Специализированный застройщик АНК»:

ул. Шевченко - Ломоносова (ЖК «Ломоносов»)

- ООО «Суперстрой»:

ул. Политехническая, 1 (ул. Краснофлотская, 77/1)

- «Специализированный застройщик МЕГАТЕК-СТРОЙ»:

с. Чигири (Василенко/Воронкова), литер 9,10,11,12, ул. Василенко, 3/1, 3/2

- Компания «Этажи»:

ул. Чехова-Пионерская (Дом по Чехова)

Маршрут №2

- Обзорная экскурсия от Перспективы 24

Выезд с площадки ТЦ «Острова по ул. Загородной в сторону микрорайона, заезд на Тепличный, на КПП и Тайвань, Чайковского, Спичфабрику, Судоверфь, ЖК «Чайка», центр города, Калинина, ТЦ «Острова»

Также на «Ярмарке жилья» пройдет беспроигрышная лотерея. Без подарков не останется никто!

«Ярмарка жилья» состоится 2 октября с 10.00 до 16.00 в GRAND ARENA ТРЦ Острова.

Публикуем для вас план мероприятия, чтобы вы смогли выбрать, что вам по душе и никуда не опоздать:

10.00 Открытие «Ярмарки жилья»

10.40 - 10.50 Презентация от оператора недвижимости «Перспектива 24»

11.00 - 13.00 Экскурсии по объектам недвижимости

11.10 - 11.20 Презентация от Россельхозбанка

11.30 -11.40 Презентация от агентства недвижимости АмурНедвижимость

11.40 – 11.50 Презентация от оператора недвижимости «Перспектива 24»

11.50 - 12.00 Мастер-класс от салона интерьерных решений «Декор»

12.10 - 12.20 Презентация от компании «Этажи»

12.40 – 12.50 Презентация от агентства недвижимости «НовоСтрой»

12.50 – 13.00 Презентация сети офисов недвижимости «Миэль»

13.30 - 15.30 Экскурсии по объектам недвижимости (повторный выезд)

16.00 Закрытие «Ярмарки жилья»

Мероприятие абсолютно безопасно. При его проведении будут строго соблюдены профилактические противоэпидемические меры, разработанные Роспотребнадзором.

Партнер мероприятия: агентство недвижимости «Перспектива 24».