Амурчанин уронил маленькую дочку: девочка ударилась о подлокотник дивана

Мужчина был сильно пьян Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Свободном будут судить местного жителя за причинение им по неосторожности тяжкого вреда здоровью своей маленькой дочке.

Амурчанин обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

По версии следствия, мужчина находился у себя дома. Будучи сильно пьяным, он выронил из рук свою маленькую дочь 2020 года рождения. Ребенок упал вниз головой, ударившись о деревянную перекладину дивана. Девочка получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело по существу рассматривается Свободненским городским судом.

Уголовным кодексом РФ за указанное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных или обязательных работ, ограничение свободы, а также арест.