Первая библиотека-обсерватория области торжественно открылась в Благовещенске

На создание библиотеки-обсерватории в Благовещенске потратили 6,5 миллионов рублей Фото: Правительство Амурской области

Модернизация прошла в муниципальной библиотеке им. Бориса Машука в Благовещенске. В здании отремонтировали системы отопления, электроосвещения, привели в порядок фасад, потолки, санузлы и заменили окна, потратив более 2,8 миллионов рублей. Почти на миллион меньше ушло на замену полов и кровли.

Библиотека теперь оснащена скоростным интернетом. Здесь создали мини-типографию, цифровую лабораторию, интерактивный глобус с физико-политический с подсветкой и обучающими играми. Кроме этого, в библиотеке появится астропланетарий, где будет проецирование не менее 120 000 звезд, эффект падающих звезд, вращение звездного неба.

Библиотека-обсерватория поделена на зоны, которые названы лабораториями. На базе «Гуманитарной лаборатории» работает сетевой информационно-библиотечный центр «Приграничье», позволяющий благовещенцам изучать культуру страны-соседа, развиваться в языкознании. «Лаборатория амурской анимации» - проект, реализующийся при поддержке государственной киностудии «Союзмультфильм». Площадка оборудована мультипликационными станками и мультимедийным оборудованием.

«Научная лаборатория» рассчитана на индивидуальные и групповые практические занятия, эксперименты в естественнонаучных областях знаний под руководством наставников и с использованием книжного фонда библиотеки. Ее оборудовали мобильной цифровой лабораторией. Используя различные цифровые датчики, здесь можно проводить широкий спектр демонстрационных, лабораторных и исследовательских работ (зафиксировать температуру различных сред, магнитное поле, освещенность, атмосферное давление, уровень шума, влажность почвы и воздуха и другое).

«Творческая лаборатория» - многофункциональное пространство, направленное на объединение читателей для организации и проведения мероприятий (дискуссионных площадок, лекций, батлов, творческих и литературных вечеров, любительских спектаклей и концертов). Кроме того, здесь могут заниматься студии, клубы, кружки по интересам для разновозрастных категорий населения. Лаборатория оборудована профессиональным звуковым и мультимедийным оборудованием.

В «Книжной лаборатории» можно познакомиться с технологией производства методических пособий, книг, журналов, встретиться командой для обсуждения и создания выхода печатной версии исследования, эксперимента, разработки, созданной на базе гуманитарной, научной лабораторий, поделиться итогами мероприятия, сценарными разработками творческой лаборатории в формате буклета, плаката или журнала.

Общественная мастерская по выпуску печатных материалов на базе библиотеки позволит дополнительно пополнять фонд местными изданиями. Взрослый и детский абонементы - «тихие» зонами библиотеки.

Холл и коридоры планируется использовать для проведения различных выставок. Одна из стен холла, именуемая «Умной стеной», позволит студенческому сообществу представлять в библиотеке свои дипломные работы, курсовые проекты, идеи для улучшения и трансформации городской среды.

На создание библиотеки-обсерватории в Благовещенске потратили 6,5 миллионов рублей. Это не первая модельная библиотека в столице Приамурья. Такие культурные учреждения создают в Благовещенске третий год подряд.

Первой модельной библиотекой Амурской области стала муниципальная молодежная библиотека имени Антона Павловича Чехова в Благовещенске. В прошлом году в столице Приамурья благодаря национальному проекту «Культура» удалось открыть первую на Дальнем Востоке муниципальную библиотеку искусств.

В этом году благодаря нацпроекту «Культура» в Приамурье по модельному стандарту модернизируют восемь библиотек нового поколения.