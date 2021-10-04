Владельцы «дальневосточных гектаров» могут оформить полученные земли в собственность

Основная деятельности на полученных участках – сельхозиспользование Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 октября оформление «гектаров» стало доступно для тех, кто получил землю на территории всей области пять лет назад, с начала действия программы. С 1 июня такая возможность была только у жителей Архаринского района, которые могли подавать документы на оформление «дальневосточных гектаров» в собственность уже с начала этого года.

Оформлять «дальневосточные гектары» в собственность жители области начали с прошлого года. Сделать это досрочно, не дожидаясь истечения положенных пяти лет, могли те получатели, которые построили на этих землях жилье и оформили его собственность. Такой возможностью воспользовались восемь человек.

Всего на территории Приамурья оформлен в собственность 41 «дальневосточный гектар», 37 из которых – в этом году.

С начала года на территории области взяли в безвозмездное пользование 590 «дальневосточных гектаров». Популярностью у амурчан пользуются Ивановский, Серышевский, Благовещенский, Свободненский районы. Всего за время действия программы в регионе оформили более 8 000 бесплатных земель.

Теперь амурчане, взявшие «гектары» пять лет назад, могут оформить участок в собственность или в аренду на срок до 49 лет. Для этого им нужно подать в уполномоченный орган соответствующее заявление. Оно должно быть подано до дня окончания действия договора безвозмездного пользования, но не ранее чем за шесть до наступления этого срока.

Обязательным условием для предоставления «дальневосточного гектара» в собственность или аренду является его освоение в соответствии с выбранным видом разрешенного использования и поданное уведомление о соответствии использования земельного участка критериям использования.

Кроме того, по истечении трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования, но не позднее трех месяцев после этого срока, гражданин должен подать декларацию об использовании своего гектара. При этом в течение года после заключения договора получатель должен определиться с видом разрешенного использования участка и уведомить уполномоченный орган.

Форма декларации размещена в Федеральной информационной системе www.надальнийвосток.рф, на сайте министерства имущественных отношений области www.mio.amurobl.ru, а также на официальных сайтах администраций муниципальных районов в разделе «Дальневосточный гектар».

Всего в Приамурье для бесплатного предоставления доступно более 14 миллионов гектаров земель, преимущественно это земли лесного фонда. Остальная территория закрыта для программы – это земли, находящиеся в ведении Минобороны, Роснедр, занятые заповедниками и заказниками.

Кроме того, законом Амурской области ограничены в предоставлении Благовещенск и его 10-километровая зона, Белогорск, части территории Свободного и Свободненского района, части территории города Сковородино и Сковородинского района.

В Приамурье 3,5 тысячи гектаров уже активно осваиваются. В прошлом году в регионе оформили 848 дальневосточных гектаров. На безвозмездно полученных землях владельцы занимаются фермерским хозяйством, строят дома, развивают туризм. Наиболее известные примеры удачной реализации своих планов: выращивание в масштабных размерах клубники на территории Свободненского района; размещение на берегах Нижне-Бурейского водохранилища туристического объекта «Шамбала»; на границе Свободненского и Шимановского районов – базы отдыха «Стривер»; в Магдагачинском районе построен завод по производству древесного угля. В Тамбовском районе амурчанин занимается разведением соколов и ястребов; в Серышевском построена ферма, на которой местные жители разводят лошадей и других животных; на территории Архаринского района возрождают село Татакан.

Основная деятельности на полученных участках – сельхозиспользование – более 60%. Около 10% выбирают участки под строительство жилого дома.