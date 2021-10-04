Размер выплаты рассчитывается для каждой семьи индивидуально Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже 15 амурчан, воспитывающих шесть и более детей, получили выплаты на покупку жилья. Это многодетные семьи из Благовещенска, Райчихинска, Благовещенского, Зейского, Константиновского, Михайловского, Серышевского, Тамбовского, Тындинского районов. На поддержку потратили 41,6 миллиона рублей.

Одна семья из Серышевского района в этом году уже улучшила свои жилищные условия за счет социальной выплаты. 12 семей подобрали жильё и оформляют необходимые документы. Две семьи находятся в поиске жилья.

Срок действия свидетельства составляет полгода со дня его выдачи. Его выдают в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории области» государственной программы Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области».

Право выплату имеют многодетные семьи с шестью и более детьми до 18 лет, кроме детей, вступивших в брак; не состоящие на учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении, при условии совместного проживания всех членов семьи, совершеннолетние члены которых проживают на территории Амурской области не менее пяти лет, предшествующих дате обращения с заявлением о предоставлении социальной выплаты, и соответствующие одному из следующих требований:

-отсутствие у всех членов семьи жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности или на условиях социального найма;

-наличие у членов семьи единственного жилья, принадлежащего им на праве собственности, не отвечающего установленным для жилых помещений требованиям (жилые помещения, признанные непригодными для проживания, а также расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу);

-наличие у членов семьи жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, и обеспечение общей площадью жилья менее 15 кв. м (определяется на каждого члена многодетной семьи).

Получатели соцвыплаты могут приобрести квартиру или жилой дом, а также заключить договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома или договор строительного подряда на строительство жилого дома. В дополнение к господдержке амурчане могут использовать свои средства или кредитные. Жилье после покупки оформляется в долевую собственность всех членов семьи.

Размер выплаты рассчитывается для каждой семьи индивидуально в зависимости от количества членов семьи, суммарной общей площади всех жилых помещений, занимаемых ее членами по договорам социального найма и принадлежащих им на праве собственности, и стоимости одного квадратного метра по муниципальному району или городскому округу.

В 2020 году на поддержку многодетным семьям в виде сертификатов из областного бюджета было выделено 81,4 миллионов рублей. На эти средства 28 амурских семей купили новое жильё.

Всего за период с 2010 по 2019 годы социальная выплата на улучшение жилищных условий была предоставлена 53 многодетным семьям на общую сумму 127,7 миллионов рублей.