Амурчане пытались похитить 140 миллионов у государства

Совершить преступление они не смогли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бурейском районе осудили двоих мужчин, пытавшихся похитить больше 140 млн рублей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Судом установлено, что амурчане, сговорившись, решили не выполнять полностью дноуглубительные работы на реке Амур, предусмотренные госконтрактом с ФГБУ «Управление эксплуатации Бурейского водохранилища». Таким образом они пытались похитить бюджетные деньги в размере более 140 млн рублей.

Реализовать задуманное мужчины не смогли по независящим от них обстоятельствам, сообщает региональная прокуратура. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и признал мужчин виновными в совершенном преступлении. Приговор в законную силу не вступил.