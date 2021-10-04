На повороте в Чигири наконец-то появился асфальт

Подрядчик планирует сдать объект в эксплуатацию досрочно Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске заканчивается ремонт дороги на повороте в Чигири. Весь комплекс работ по устройству земельного полотна и дорожной одежды участка дороги, соединяющего два муниципалитета, вышли на финишную прямую. Подрядчику – АО «Асфальт» – осталось нанести разметку и обустроить газоны.

Работы здесь начались в начале сентября сразу после заключения контракта. Специалисты демонтировали старое покрытие в районе пересечения Новотроицкого шоссе и чигиринской улицы Центральная, установили бортовые камни, уложили два слоя асфальта – нижний пористый, крупнозернистый толщиной семь сантиметров и верхний толщиной пять сантиметров. Также для регулировки транспортных потоков установили светофор.

Пока светофоры работают в тестовом режиме. После нанесения разметки и установки знаков они будут настроены в обычном режиме.

Ремонт поворота на Чигири – совместный проект администрации Благовещенска и Благовещенского района. Завершение работ по контракту – 2022 год. Однако подрядчик планирует сдать объект в эксплуатацию досрочно. Как сообщили в АО «Асфальт», работы по нанесению разметки и устройству газонов пройдут на этой неделе.