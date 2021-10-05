Благодаря национальному проекту в Зее обновляют площадь столетия города

Рабочие делают уличное освещение, устанавливают лавочки и вазоны Фото: администрация Зеи

В этом году в городе Зея уже благоустроили две общественные территории благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Преобразования завершились на площади гидростроителей. Здесь уложили тротуар, благоустроили аллеи, сделали детскую игровую площадку, установили лавочки, вазоны и малые архитектурные формы. Стоимость этого проекта – семь миллионов рублей.

Благодаря региональному проекту «Формирование комфортнои городскои среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году еще одна территория, которую привели в порядок в городе, – площадь имени Ленина. Помимо декоративных светильников здесь установили лавочки и вазоны с подсветкой. Вдоль пешеходной дорожки сделали встроенное освещение. Стоимость проекта – 2,9 миллиона рублей.

2,3 миллиона рублей городские власти потратят на обновление площади столетия города Зея. Здесь рабочие делают уличное освещение, устанавливают лавочки и вазоны. Работы планируют завершить к середине октября.

Параллельно идет благоустройство общественной территории микрорайона «Светлый». Работы ведутся на пешеходной зоне возле фонтана. Здесь укладывают тротуар взамен старого покрытия и делают систему водоотведения.

В ходе благоустройства в микрорайоне сделают уличное освещение, установят вазоны и ограждение. Фонтан и сцену-ротонду отремонтируют. На работы потратят более семи миллионов рублей. Завершить благоустройство этой территории планируют до конца года.

В прошлом году в рамках регионального проекта «Формирование комфортнои городскои среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Зее благоустроили набережную одноименной реки. Здесь сделали автомобильную стоянку, пешеходную зону и две площадки для отдыха. Общественное пространство оборудовали малыми архитектурными формами: скамейками, урнами и «свадебным деревом» в районе церкви.

В городском парке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Зеи» в 2019 году сделали пешеходную зону, уличное освещение и детскую спортивно-игровую площадку.

В этом году в Приамурье в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуют 61 проект. Стоимость всех работ - 270,6 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

Нацпроект позволит в этом году благоустроить Благовещенск, Зею, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тынду, Шимановск, Сковородино, а также ЗАТО Циолковский, Завитинск и поселок городского типа Прогресс.

Также в текущем году реализуют два проекта-победителя Конкурса малых городов: Бамовский Арбат в городе Тында и Городской Парк культуры и отдыха в ЗАТО Циолковский.

В прошлом году в Амурской области в рамках реализации федерального проекта благоустроили 45 дворов и десять общественных территорий в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Свободном, Сковородине, Райчихинске, Тынде, Шимановске, ЗАТО Циолковском и Прогрессе на сумму более 243 миллионов рублей.

В 2019 году в ходе нацпроекта «Жилье и городская среда» в области благоустроили 42 двора и 13 парков и скверов. Тогда на региональный проект было выделено 276 миллионов рублей.