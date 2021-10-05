Из-за дефицита врачей роддом в Белогорске не принимает пациенток с других районов

Дефицит кадров возник из-за перехода медиков на работу в частные клиники Фото: @belhospital

Родильный дом в Белогорске перестал принимать пациенток из других районов области. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте учреждения.

Ранее по социальным сетям ходили слухи, что роддом перестал работать вообще. Однако это информация оказалась ложной. Роддом, как и гинекологическое отделение Белогорской больницы работают в прежнем режиме. С одним изменением.

- Родильное отделение работает в штатном режиме, - пояснила главный врач Белогорской больницы Виктория Крупко. - В связи с дефицитом врачей акушеров-гинекологов, особенно оперирующих, с белогорского роддома был снят второй уровень оказания акушерской помощи. То есть, сейчас у нас первый уровень, где принимаются роды при неосложненной беременности. Пациенты с патологией беременности по-прежнему лечатся в отделении.

Первый уровень также подразумевает, что теперь белогорский роддом принимает рожениц только Белогорска и Белогорского района. Ранее медицинская помощь оказывалась здесь также жительницам Серышевского и Ромненского районов.

Как пояснила Виктория Крупко, дефицит кадров возник из-за перехода медиков на работу в частные клиники Белогорска. Всего таких медучреждений в городе 46. Здесь врачам предлагают более высокооплачиваемую работу с меньшей нагрузкой по сравнению с государственными учреждениями здравоохранения.

В настоящее время ведутся работы по укомплектованию акушерского отделения кадрами, добавила главврач Белогорской больницы.