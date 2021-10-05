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Общество5 октября 2021 8:47

В Благовещенске после проверки прокуратуры в образовательных учреждениях появилось тепло и горячая вода

Учреждения были отключены от горячего водоснабжения по заявке МУ ГУКС для ремонта инженерных сетей
Василина ВАСИЛЬЕВА
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В мэрию было внесено представление Фото: архив

В мэрию было внесено представление Фото: архив

Прокуратура Благовещенска провела проверку по факту отсутствия тепла и горячей воды в образовательных учреждениях города.

Несмотря на то, что отопительный сезон на территории областной столицы был начат с 27 сентября, от коммунальной услуги на момент проверки были отключены корпуса детского сада №3, Центр эстетического воспитания детей и ДЮСШ № 1.

Учреждения были отключены от горячего водоснабжения по заявке МУ ГУКС для ремонта инженерных сетей.

По результатам проверки прокуратура Благовещенска в администрацию города внесла представление.

По требованию прокуратуры нарушения устранены в кратчайшие сроки, учреждения обеспечены коммунальными услугами.