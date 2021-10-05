Амурские адвокаты безвозмездно представляют интересы людей, пострадавших в связи с ЧС

В Приамурье организована работа адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Как сообщили в министерстве юстиции Приамурья, юристы консультируют граждан в устной и письменной форме, помогают в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.

В основном решаются вопросы восстановления имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате ЧС, возмещения ущерба, причиненного вследствие ЧС.

Адвокаты могут представлять интересы гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Контактные данные адвокатов:

1. Костылёва Людмила Анатольевна (регистрационный номер 28/511). Форма адвокатского образования - адвокатское бюро «Межюрцентр». Контакты: г. Благовещенск, ул. Трудовая, 25, оф. 3 (пн. с 14-00 до 16-00) e-mail:plunnger3698@mail.ru тел.8 (909) 815-37-06.

2. Поедалова Татьяна Сергеевна (регистрационный номер 28/457). Форма адвокатского образования: адвокатский кабинет. Контакты: г. Благовещенск, ул. Ленина, 130, каб. 204 (вт., чт. с 9-00 до 12-00) тел. 8 (909) 816-36-64.

3. Туфлинский Игорь Анатольевич (регистрационный номер 28/513). Форма адвокатского образования: адвокатский кабинет. Контакты: г. Шимановск, ул. Красноармейская, 31, кв.10 (по предварительной записи по телефону) e-mail:anaconda68@mail.ru тел.: 8 (914) 590-93-93.