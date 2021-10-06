Мэр Благовещенска Олег Имамеев прокатился на автобусе и проверил его работу

Посмотрев на ситуацию своими глазами и пообщавшись с жителями, Олег Имамеев обратил внимание на ряд моментов Фото: @o.g.imameev

Глава амурской столицы Олег Имамеев решил воспользоваться общественным транспортом в городе и проверить, насколько он доступен местным жителям. Мэр признался, что на автобусе он не ездил порядка 10 лет.

- Вчера в директ пришла жалоба на 7 маршрут. Не в первый раз жители Астрахановки пишут о проблеме выбраться в утренний час пик из района и в вечерний добраться до него, - рассказал Олег Гаттулович.

Сегодня, 6 октября, в 7.15 градоначальник уже стоял на остановке «Спиртзавод». Транспорт был на месте лишь в 7.36 – как минимум 21 минуту его на остановке не было, отметил мэр, добавив, что интервал движения должен составлять 10 минут.

- В битком забитом автобусе доехал до 15 школы. Вышел вместе с ребятами из Астрахановки, которые направлялись на занятия. Вспомнил забытые ощущения. Это точно не на машине передвигаться, - подчеркнул глава областной столицы.

Посмотрев на ситуацию своими глазами и пообщавшись с жителями, Олег Имамеев обратил внимание на ряд моментов:

- Состояние остановок в этом районе не выдерживает критики. Я даже не о мусоре и ветхих павильонах. Устройство остановок, пешеходных переходов возле них не отвечает нормам безопасности и комфорта. Пример – остановка у 15 школы. Выходя из автобуса, дети вынуждены перепрыгивать через глубокий кювет. Уже дал поручение немедленно отработать этот вопрос. Пока найдем временное решение, в следующем году остановку гарантировано сделаем по всем нормам.

Помимо этого, Имамеев отметил, что на перекрестке Драгошевского и Театральной крайне необходим светофор:

- Выехать со стороны Астрахановки на перегруженную Театральную непросто. Обратил внимание, что больше половины пассажиров без защитных масок. Сейчас, с учетом начала четвертой волны коронавируса, это плохо.

Также по мнению мэра, на данный маршрут нужны автобусы большей вместимости, хотя специалисты говорят, что переполнены они лишь утром и вечером.

- Надо искать вариант, который устроит и пассажиров и перевозчиков. И важно строго соблюдать интервалы движения, - подчеркнул глава Благовещенска.