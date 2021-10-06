«Спорт – норма жизни»: в Приамурье совершенствуется спортивная инфраструктура

В 2022 году в четвертом квартале планируется запустить второй ФОК в Благовещенске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тремя малыми спортивными площадками ГТО в этом году пополнились базы центров тестирования комплекса «Готов к труду и обороне» в Благовещенске, Константиновке и Новобурейском. Новые объекты появились в области в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Кроме того, в Возжаевке стартовали работы по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Там появится футбольное поле, хоккейная площадка, легкоатлетические дорожки. Завершать работы будут уже в следующем году.

При поддержке «Газпрома» в этом году были отремонтированы пришкольные стадионы в Юхте, Прогрессе и Среднебелой. Сдан в эксплуатацию один из пяти физкультурно-оздоровительных комплексов. Сейчас в нем располагается Центр боевых искусств Благовещенска. Еще два ФОКа скоро сдадут в Магдагачи и Тамбовке.

- В 2022 году в четвертом квартале планируется запустить второй ФОК в Благовещенске. Он будет больше, чем тот, что уже был сдан в областной столице. Планируется, что там будет базироваться школа олимпийского резерва, которая сейчас не имеет своей базы, а занимается в арендованных помещениях, - рассказал министр.

Самый крупный из «газпромовских» комплекс в 2023-2024 годах появится в Тынде. Он будет оснащен круглогодичной ледовой площадкой. Всесезонную «Гагарин Арену» для катания на коньках начнут возводить и в Благовещенске. Она появится на территории Амурского госуниверситета. К началу ноября проектно-сметную документацию планируют передать на госэкспертизу.

- У нас продолжается проект Правительства по реконструкции центральных стадионов. Наша основная задача, чтобы в каждом районе был большой универсальный стадион, чтобы там могли проводить комплексные мероприятия. Напомним, что у нас такие стадионы уже сданы в Шимановске, в Ивановке, продолжаются работы в Райчихинске, Завитинске. Заключены контракты у нас в этом году на ремонт стадионов в Сковородинском, Селемджинском и Октябрьском районе, - отметил министр по физической культуре и спорту Дмитрий Кутека.

Помимо этого, в 2022 году планируют начать строительство крупнейшего в регионе физкультурно-оздоровительного центра. Он будет включать в себя универсальный зал с трибунами на 700 человек. Примерная стоимость объекта составит свыше 600 миллионов рублей, больше половины из которых регион получит в рамках проекта «Спорт – норма жизни».