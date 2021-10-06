Амурчанин убил женщину топором в ее день рождения

Расследование дела продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свободном третьего октября на улице Кооперативная было найдено тело женщины. На нем следователи обнаружили признаки насильственной смерти. По факту преступления правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В результате проведенных следователями и сотрудниками уголовного розыска мероприятий правоохранители задержали 56-летнего мужчину. На основании собранных доказательств ему предъявлено обвинение в преступлении.

По версии следствия, 3 октября убитая отмечала свой день рождения и зашла в гости к знакомой, сожительнице обвиняемого. Все они пили алкоголь, когда произошла ссора. В результате обвиняемый взял топор и нанес гостье смертельные травмы. После этого он отправился спать.

На допросе мужчина признал свою причастность к преступлению. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.