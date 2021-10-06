На территории Ивановского района проведено антитеррористическое учение

Учения позволили оценить готовность всех ведомств по предупреждению и пресечению террористических актов Фото: Правительство Амурской области

На территории Ивановского района в Приамурье сегодня, 6 октября, провели антитеррористические учение. В нем приняли участие сотрудники УФСБ, УМВД, УФСИН, УФСВНГ, ГУ МЧС, представители правительства Амурской области и администрации Ивановского района.

Руководитель аппарата оперативного штаба в Амурской области Андрей Полтаробатько отметил, что цель мероприятия – совершенствование уровня подготовки оперативного штаба в Амурской области, органов исполнительной власти при организации и проведении контртеррористической операции на объекте уголовно-исполнительной системы - исправительной колонии.

Учения проведены в три этапа с последовательной отработкой территориальными органами федеральных органов исполнительной власти задач по реагированию на угрозу совершения террористического акта, осуществлению первоочередных мер по пресечению теракта, а также организации и проведению контртеррористической операции. Наращивание оперативной обстановки осуществлено в течение всего антитеррористического учения в реальном масштабе времени.

Проведенные учения позволили оценить готовность всех ведомств по предупреждению и пресечению террористических актов на территории Амурской области».