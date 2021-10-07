Приамурью будет выделен инвестиционный бюджетный кредит на 2,5 миллиарда рублей

Деньги пойдут на софинансирование реконструкции очистных сооружений в Благовещенске Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию были рассмотрены и одобрены заявки на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов для 12 субъектов Российской Федерации. Одобрение получила и заявка от Амурской области. Участие в заседании принял губернатор области Василий Орлов.

- Сегодня мы одобрили кредиты для 12 регионов на сумму порядка 123 миллиардов рублей. С учётом этих решений правкомиссии всего одобрены заявки для 42 регионов на общую сумму 328,2 миллиарда. Деньги будут направлены на развитие инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, повышения качества городской среды и обеспечение новых рабочих мест. Благодаря сегодняшним решениям в регионах будет построено 10 учреждений детской инфраструктуры (школы, сады, реабилитационный центр), а также оздоровительные учреждения. Инвестируемыми проектами будет обеспечен ввод нового жилья в объёме около 13 млн кв. м, а также будет создано более 130 тыс. рабочих мест, – заявил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Амурская область получит более 2,5 млрд рублей на софинансирование реконструкции очистных сооружений в Благовещенске.

- Реконструкция очистных сооружений даст возможность подключить к ним новые объекты. Одним из крупнейших объектов комплексной жилищной застройки в Благовещенске является «Северный жилой район», где планируется строительство около 500 тыс. кв. метров жилья и всей сопутствующей социальной инфраструктуры. По планам, реконструкция очистных сооружений начнется в 2022 году, - сказал Василий Орлов.

Проект реконструкции очистных сооружений предполагает увеличение мощности переработки с 60 до 85 тыс. кубометров в сутки. При его обновлении будут использованы новые технологии очистки вод.

- Ввод объекта позволит закрыть всю существующую и перспективную потребность в подключении жилых и промышленных объектов к канализационным сетям в Благовещенске. Что в первую очередь отразится на развитии строительной отрасли областного центра, - рассказал министр ЖКХ области Алексей Тарасов.

Как отметил губернатор области, всего в соответствии с нацпроектом «Жилье» в Приамурье в 2021 году планируется ввод 220 тыс. кв. метров жилья: «Это неплохой показатель, но потенциал области не реализован в полном объеме. Для увеличения количества вводимых объектов необходимо решать две задачи, первая из которых – спрос. Для этого в области действует ряд программ, в частности дальневосточная и сельская ипотеки. Второе — это обеспечение объектов необходимой инфраструктурой, данный вопрос получил решение сегодня».

Напомним, что бюджетный кредит предоставляется под ставку 3% годовых, что ниже уровня инфляции.

Помимо этого, дополнительно подана заявка на предоставление бюджетных кредитов региону на строительство и реконструкцию водозабора «Северный», а также строительство детского сада на 350 мест в Северном жилом районе.