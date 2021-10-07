В Райчихинске рядом с детсадом кто-то убил собаку

Раненную собаку волонтеры нашли слишком поздно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Амурской области проводит проверку по факту жестокого обращения с животными. Специалистами ведомства установлено, что 4 октября в Райчихинске неизвестный, находясь около дома по ул. Литовченко рядом с детским садом, выстрелил в бездомную собаку и оставил животное умирать.

Раненную собаку волонтеры нашли слишком поздно, она скончалась до прихода помощи.

По факту происшествия МОМВД России «Райчихинский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жесткое обращение с животными.

Прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным и взяла ход его расследования на контроль.