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Общество7 октября 2021 5:15

В Райчихинске рядом с детсадом кто-то убил собаку

Прокуратура проводит проверку
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Раненную собаку волонтеры нашли слишком поздно

Раненную собаку волонтеры нашли слишком поздно

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Амурской области проводит проверку по факту жестокого обращения с животными. Специалистами ведомства установлено, что 4 октября в Райчихинске неизвестный, находясь около дома по ул. Литовченко рядом с детским садом, выстрелил в бездомную собаку и оставил животное умирать.

Раненную собаку волонтеры нашли слишком поздно, она скончалась до прихода помощи.

По факту происшествия МОМВД России «Райчихинский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жесткое обращение с животными.

Прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным и взяла ход его расследования на контроль.