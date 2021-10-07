Приамурье в выходные ждет сильный циклон

Ветер в выходные усилится, а температура понизится Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В выходные, 9 и 10 октября, Амурскую область ждет мощный юго-западный циклон. Специалисты регионального Гидрометцентра рассказали, что в Приамурье возможны сильные перепады температур, обильные осадки и даже гололед.

Также ожидается резкое падение атмосферного давления. В южных районах неожиданно потеплеет – до +15...+18 градусов Цельсия.

В воскресенье, 10 октября, погода резко ухудшится. Ожидаются обильные осадки (до 30-35 мм за сутки). На юге это будет дождь, а на севере и в центральных районах возможен снег. Как следствие, дороги могут покрыться льдом. Ветер усилится до 15-18 м/с. Столбик термометра опустится на 4-6 градусов.