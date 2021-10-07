Амурчанин вымогал у знакомого 100 тысяч за помощь в сглаживании конфликта

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники уголовного розыска полиции Благовещенска задержали 24-летнего местного жителя по подозрению в вымогательстве крупной суммы.

Установлено, что 19-летний потерпевший и его обидчик были знакомы. Когда-то подозреваемый даже помог ему урегулировать конфликт с другим своим приятелем. Однако после этого случая, угрожая расправой, он стал требовать за оказанную помощь 100 тысяч рублей.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию и попросил защитить его от злоумышленника. Следователь возбудил по данному факту уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность подозреваемого. Позже его задержали полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии во время получения части денег от потерпевшего. Мужчину доставили в дежурную часть полиции, где он признался в преступлении.

Благовещенца отправили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

В соответствии с действующим законодательством, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет со штрафом до 500 тысяч рублей.