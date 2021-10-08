Тигрица Амба покинула Амурскую область

Амба выпущена взрослым тигром, поэтому здесь работают иные принципы адаптации Фото: Центр "Амурский тигр"

Центр «Амурский тигр» рассказал новости о тигрицах Амбе и Санде, выпущенных в Амурской области. В августе уже сообщалось об успешной реабилитации хищниц на территории Бурейского природного парка. Новые данные с GPS-ошейников указывают, что самки покинули привычные для ни места обитания.

Амба перебралась на северный берег Бурейского водохранилища – там она сформировала охотничий кластер. Она долго решала, где переплыть водоем. В итоге, она пересекла более километра и отправилась через заказник «Мальмальта». Затем тигрица и преодолела горный хребет Турана. Сейчас она находится в Хабаровском крае и продолжает движение по достаточно гористой местности. Нигде надолго не останавливается, но все же неторопливо движется на восток.

- Амба выпущена взрослым тигром, поэтому здесь работают иные принципы адаптации, и мы надеемся, что полученные данные помогут нам лучше их понять. Мы помним историю тигра Владика, который вернулся условно «домой» с национального парка «Бикин». Повторит ли его бросок Амба – неизвестно. Тем не менее, она выбрала более правильный путь, чем до этого иные тигры, которые пытались вернуться в Приморский край через пойму реки Амур, но утыкались в густонаселенные районы Китая или в Хабаровск. Факт остается фактом: и Амба, и Санда хорошо умеют охотиться и обеспечивать себя едой. Продолжим за ними следить, – прокомментировал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Путешественницей стала и Санда. На своем кластере недалеко от Бурейского водохранилища, чуть южнее мест Амбы, она добыла молодого лося, а потом отправилась на север, несколько озадачив специалистов.

- Санда немного подержала нас в напряжении, когда со своего обычного места обитания решила довольно далеко прогуляться на север и вышла на побережье Бурейского водохранилища, а затем прошла значительное расстояние на восток. Мы уже начали волноваться, не решила ли она и дальше двигаться в этом направлении по примеру предшествующих выпускников: Боря и Кузя осенью как раз и ушли с места выпуска в ту сторону, – рассказал заместитель директора Хинганского государственного заповедника по научной работе Вячеслав Кастрикин. – Но сейчас мы видим, что она развернулась и двинулась на юго-запад, приближаясь к своему прежнему месту обитания в Бурейском природном парке. Видимо, проводила разведку и издалека смотрела, что на другом берегу водохранилища, не приближаясь к кромке водного объекта.