Появилось видео с места возгорания на Амурском ГПЗ

В ходе произошедшего никто не пострадал Фото: Объединённый пресс-центр Амурского ГПЗ

В социальных сетях появились кадры с места происшествия на Амурском ГПЗ. Напомним, сегодня утром, 8 октября, здесь произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа.

На кадрах виден сильный огонь, от которого валят клубы дыма. Сквозь них еле заметно выглядывает солнце.

Свои исследования начало и амурское управление Роспотребнадзора. Специалисты ведомства и «Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области» сразу же выехали на место. Они исследуют воздух на содержание вредных химических веществ возле жилых строений вахтового поселка, расположенных рядом с местом пожара.

По результатам лабораторного контроля в воздухе превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Лабораторные исследования продолжаются.