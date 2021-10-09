Три человека пострадали в жёсткой аварии в Амурской области

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

В Свободненском районе недалеко от села Черниговка вечером 8 октября столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали три человека, водителя из машины пришлось вытаскивать спасателям.

ДТП произошло в районе 19.00, сообщают в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности. Вскоре на место выехали спасатели: они должны были помочь со спасением одного из водителей, которого заблокировало в автомобиле.

- По приезду на место происшествия профессионалы в первую очередь отключили аккумуляторную батарею на обоих автомобилях, после чего без применения гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя одного из авто – это пришлось сделать через пассажирскую дверь, потому что дверь водителя была заблокирована, - рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Всех пострадавших – одну женщину и двоих мужчин – передали врачам скорой помощи.

Причины аварии на данный момент выясняются.