Новые угрозы обрушились на администрацию Тынды

Марина Михайлова, глава города. Фото: мэрия Тынды

Новые угрозы поступили в адрес чиновников администрации столицы БАМа. На этот раз объектом для травли и угроз стала заместитель мэра города, Мария Тимощук. Об этом стало известно после еженедельного прямого эфира с главой Тынды, Мариной Михайловой.

Она рассказала о сомнительных угрозах в адрес своей подчиненной в прямом эфире в Instagram. Мэр города затронула травлю после обращения одного из местных жителей. Она рассказала о том, что на Whats App её заместителя поступают угрозы и сомнительные комментарии о слежке от неизвестного горожанина. Женщина попросила местных жителей не отвлекать администрацию и полицию от гораздо более важных вопросов.

- Теперь о курьезах. Обострились желания жалобщиков и других странных личностей. Недавно моему заместителю Марии Александровне Тимощук пришла угроза: мол, скоро всё кончится, я за вами наблюдаю. Вот и думай: то ли это фанат, то ли это маньяк, и не ждет ли он её в подъезде. Как будто правоохранительным органам больше нечем заниматься. Ограничивайте, пожалуйста, свои желания, товарищи фанаты! - высказалась глава Тынды.

Информации о личности неизвестного пользователя местные власти раскрывать не стали.