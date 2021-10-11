В Октябрьском районе открылась первая модельная библиотека

Масштабный ремонт учреждения культуры обошёлся более чем в 10 миллионов рублей Фото: Законодательное собрание Амурской области

Октябрьскую межпоселенческую центральную библиотеку в селе Екатеринославка капитально ремонтировали впервые за 55 лет. Она располагается в здании районного Дома культуры и делится на отдел обслуживания взрослого населения и отдел по обслуживанию детей до 14 лет.

Масштабный ремонт учреждения культуры обошёлся более чем в 10 миллионов рублей. На эти средства здесь отремонтировали пол и потолок, обновили стены, привели в порядок систему отопления.

Модельная библиотека теперь включает в себя зону обслуживания, зону активного отдыха для малышей, зону для взрослого и детского чтения, выставочную зону и конференц-зал с мультимедийным оборудованием.

Кроме этого, в библиотеке сделали зону для читателей с ограниченными возможностями здоровья и зону, где посетители смогу поработать за компьютером. Книжный фонд библиотеки обновили, закупив 3,5 тысячи экземпляров новых книг. Учреждение оснащено и современным интерактивным оборудованием.

Всего в 2021 году в Амурской области откроются восемь библиотек нового поколения благодаря национальному проекту «Культура».

Кроме этого, в ходе него в этом году отремонтируют Дома культуры в Константиновке, Поляне, Жариково и Дипкуне.

Преобразится и здание Амурского областного театра кукол. В ходе капитального ремонта здесь заменят системы отопления, отремонтируют внутренние помещения, обновят фасадную часть здания, частично кровлю. Также планируется полностью благоустроить прилегающую территорию.

Национальный проект «Культура» в Амурской области реализуется с 2019 года. В прошлом году на него потратили 58,9 миллионов рублей. В этом году объем финансирования увеличен до 221,6 миллионов рублей.

В рамках нацпроекта в этом году стартовало строительство Дома культуры в селе Усть-Уркима Тындинского района. Кроме этого, в рамках нацпроекта «Культура» будет оказана поддержка лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам.

С 2021 года в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» ежегодно будет осуществляться государственная поддержка восьми лучших сельских учреждений культуры и шести лучших работников сельских учреждений. Размер денежного поощрения составит 117,6 и 58,8 тысяч рублей на одного получателя средств соответственно.

В прошлом году нацпроект «Культура» позволил региону приобрести пять автоклубов, помог отремонтировать сельский Дом культуры в селе Толстовка Тамбовского района. В ходе ремонта здесь заменили кровлю, отремонтировали крыльцо, сделали пандус, заменили электричество, установили новые двери и окна и привели в порядок стены и полы. Кроме этого, были модернизированы две муниципальные библиотеки в Благовещенске и Ивановском районе.

Для справки: модельные библиотеки создаются в регионах в рамках национального проекта «Культура», реализация которого началась 1 января 2019 года. Модельный стандарт предусматривает создание современного библиотечного пространства, отвечающего запросам посетителей разных возрастов и потребностей. Там могут располагаться дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Библиотеку можно переформатировать в центр культурной жизни муниципального образования. Кроме того, в учреждениях создаются все условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в рамках нацпроекта «Культура» до 2024 года будет переоснащено не менее 746 муниципальных библиотек по модельному стандарту