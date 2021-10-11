Очередной участок перекроют в Благовещенске

На усатках будут устанавливать сети теплоснабжения Фото: архив

Еще один участок перекрывают в Благовещенске. На этот раз частично будет ограничено движение на улице Зейская.

Как сообщает администрация Благовещенска, 13 октября с 9.00 в связи с устройством сетей теплоснабжения, будет перекрыта ½ проезжей части по улице Зейская между Артиллерийской и Загородной (в районе дома по Зейской, 301).Завершить работы планируется в 17.00 20 октября.

С 9.00 21 октября до 17.00 27 октября будет частично ограничено движение транспорта с перекрытием ½ дороги по улице Зейской между Артиллерийской и Загородной (в районе дома по Зейской, 290).

Отключать тепло в данном районе не будут.