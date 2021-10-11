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Происшествия11 октября 2021 10:49

В Приамурье ищут утонувшего рыбака

Мужчина пропал в Сковородинском районе
Василина ВАСИЛЬЕВА
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С воздуха пропавшего будет искать беспилотник Фото: https://www.instagram.com/amurskiespasateli/

С воздуха пропавшего будет искать беспилотник Фото: https://www.instagram.com/amurskiespasateli/

Группа спасателей из Невера отправилась на поиски пропавшего на реке мужчины. В поисках им будут «помогать» лодка и квадрокоптер.

По информации пресс-службы амурских спасателей, житель Сковородино во время рыбалки утонул в реке Ольдой в районе поселка Мадалан Сковородинского района. О помощи попросили полицейские.

Спасатели планируют осмотреть водную гладь горной реки, а с воздуха вдоль береговой линии поиски будет вести беспилотник.