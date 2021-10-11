Ежемесячные выплаты из областного бюджета получают свыше 40 молодых аграриев

В этом году Василий Орлов поддержал предложение об увеличении суммы подъемных и дифференциации в зависимости от района Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В этом году региональные власти направили 2,8 миллиона рублей на единовременные выплаты молодым специалистам. Этих денег хватит на пособия 19 амурчанам. Единовременная выплата носит заявительный характер, если за ней обратится более 19 человек, то из областного бюджета будут выделены дополнительные средства.

- На ежемесячные выплаты молодым аграриям в этом году из областного бюджета выделено более 4,4 миллиона рублей. Их получают свыше 40 молодых специалистов, приехавших работать в село. Кроме этого, еще 11 жителей области с начала года получили единовременные выплаты, заявления от троих претендентов находятся на рассмотрении в министерстве сельского хозяйства. Работа в данном направлении будет продолжена. Делаем все возможное, чтобы привлечь в села квалифицированные кадры, - отметил губернатор Василий Орлов.

Среди получателей те, кто обратился за выплатой в 2018, 2019 и 2020 годах, и те, кто вернулся из армии, вышел из отпуска по уходу за ребенком до трех лет, выпускники 2015, 2017 годов.

Один из получателей выплат этого года - Дмитрий Осадчий. Поддержку от министерства сельского хозяйства Приамурья он уже получил.

- Я всегда увлекался техникой, поэтому пошел учиться на механизатора в Амурский аграрный колледж. Во время учебы я проходил практику на одном из сельхозпредприятий в Ерковцах и мне понравилось. Поэтому после окончания колледжа в июле этого года остался работать здесь по специальности, - отметил Дмитрий Осадчий.

Выпускникам аграрных специальностей надо успеть трудоустроиться в сельской местности в течение трех месяцев с момента получения диплома и предоставить в министерство сельского хозяйства Амурской области необходимые документы в течение трех месяцев со дня подписания обеими сторонами трудового договора.

В случае прохождения военной службы по призыву, а также при уходе в отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, в год завершения обучения за молодыми специалистами сохраняется право на получение выплат. Кроме того, одно из условий их получения - молодой специалист должен проработать в сельской местности не менее пяти лет.

Сегодня молодой специалист, пожелавший после окончания обучения трудоустроиться в сельскую местность минимум на пять лет по полученной специальности, имеет право на материальную поддержку из областного бюджета. Это либо единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей, либо ежемесячное: семь тысяч рублей специалистам с высшим образованием и пять тысяч рублей со средним профессиональным образованием.

В этом году Василий Орлов поддержал предложение об увеличении суммы подъемных и дифференциации в зависимости от района. Проект будет направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание Амурской области.

Согласно проекту, если молодой специалист, закончивший колледж или вуз, отправляется жить и работать в северные районы области, он сможет получить единовременно 800 тысяч рублей, в центральные районы – 400 тысяч рублей, в южные – 200 тысяч рублей.

Пособия молодым специалистам АПК, работающим и проживающим в селе, полагаются по Закону Амурской области «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области».

Как правило, на амурские сельхозпредприятия требуются агрономы, зоотехники, ветврачи, инженеры-механики, энергетики, а также экономисты и бухгалтеры. Востребованы и рабочие специальности: механизаторы, токари, электрики, работники по уходу за животными.

Список вакансий размещен на сайте министерства сельского хозяйства Амурской области в разделе «Вакансии на предприятиях АПК».

Более подробную информацию о выплате пособий молодым специалистам - аграриям можно получить по телефону: (4162) 77 27 10.