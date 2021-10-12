В правительстве рассказали, как получить QR-код о вакцинации от COVID-19

Если у человека нет смартфона, интернета или он не умеет пользоваться сервисами, он может обратиться в МФЦ, где ему помогут распечатать QR-код Фото: Иван МАКЕЕВ

Амурчане могут получить QR-код, который нужен для подтверждения сделанной прививки от COVID-19 или перенесенной болезни удобным для себя способом. Об этом рассказала заместитель министра цифрового развития и связи Приамурья Анна Скок.

- QR-код уже есть в системе Госуслуг у тех граждан, которые находятся в реестре вакцинированных в Российской Федерации или переболели ковидом не более шести месяцев назад. Получить его можно одним из трех способов: на портале Госуслуг; в мобильном приложении «Госуслуги.СТОП Коронавирус»; распечатать в любом МФЦ, - сообщила Анна Скок.

Сертификат о вакцинации или перенесённой болезни присваивается гражданину в двух случаях:

1. Если он сделал прививку российской вакциной, то есть получил оба компонента «Спутника V», «Ковивак», «ЭпиВакКорона» или однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»;

2. Переболел коронавирусом и с даты выздоровления прошло не больше шести месяцев (факт заболевания коронавирусной инфекцией должен быть подтвержден и зарегистрирован в реестре, то есть человек наблюдался у врача или лежал в больнице).

QR-код может быть предъявлен как в электронном виде с экрана смартфона, так и распечатанным на бумаге.

- Если у человека нет смартфона, интернета или он не умеет пользоваться сервисами, он может обратиться в МФЦ, где ему помогут распечатать QR-код, для последующего его предъявления, - подчеркнула заместитель министра цифрового развития и связи Приамурья Анна Скок.

Систему QR-кодов для посещения предприятий общественного питания в Благовещенске планируется запустить с 18 октября. На данный момент комплекс мероприятий по введению системы QR-кодов разрабатывается в региональном правительстве. В дальнейшем данную меру планируется распространить на спортивные клубы, фитнес-центры, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и другие объекты массового скопления людей.