В Сковородинском районе сделали уличное освещение

Всего в 2021 году по итогам двух конкурсов по программе поддержки местных инициатив в Амурской области победителями стали 277 проектов Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

В селе Игнашино Сковородинского района при поддержке областного министерства финансов установили уличные фонари. На это потратили более одного миллиона рублей.

Толстовский сельсовет Тамбовского района продолжил благоустройство парковой зоны, начатое в прошлом году также в рамках инициативного бюджетирования. В этом году в селе Толстовка уложили тротуарной плиткой пешеходные дорожки, сделали велодорожку и установили уличные фонари. Стоимость проекта – 1,8 миллиона рублей.

Екатеринославский сельсовет Октябрьского района в рамках инициативного бюджетирования в этом году продолжил благоустройство сквера, начатое в прошлом году по этой программе. В этот раз при поддержке областного министерства финансов в селе Екатеринославка заасфальтировали пешеходные дорожки, убрали деревья и установили лавочки. Стоимость проекта – 2,6 миллиона рублей.

Всего в 2021 году по итогам двух конкурсов по программе поддержки местных инициатив в Амурской области победителями стали 277 проектов. На их реализацию из областного бюджета в общей сложности выделено более 374 миллионов рублей.

В рамках программы поддержки местных инициатив в этом году вырос размер субсидии для муниципалитетов. До двух миллионов рублей предоставляется на развитие следующих объектов общественной инфраструктуры: объектов водоснабжения и (или) водоотведения; объектов благоустройства; объектов уличного освещения; игровых площадок; учреждений культуры; объектов физической культуры и массового спорта; мест захоронения; мест массового отдыха населения; объектов культурного наследия.

В прошлом году в рамках инициативного бюджетирования в области из 172 проектов реализовали 167 проектов. Тогда по инициативе амурчан благоустроили общественные территории, создали парки, разбили скверы, отремонтировали памятники и восстановили места захоронений, построили детские площадки. Каждый проект-участник в 2020 году получил не более одного миллиона рублей из регионального бюджета.

С прошлого года программа стала более доступной для муниципалитетов. Проекты в региональный минфин могли предоставить не только сельские, но и городские поселения. Кроме этого, увеличилось количество получателей субсидии. Если в 2018-2019 годах для участия в конкурсном отборе от сельского поселения можно было представить только одну заявку, то с этого года муниципалитеты могут подать на участие в программе несколько проектов. Более того, областное министерство финансов снизило процент денежного вклада населения с 3% до 1%.

В 2019 году муниципальные образования региона реализовали на местах 81 проект. На них минфин Приамурья выделил 78 миллионов рублей. Софинансирование проектов - одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3% от всей суммы вкладывали местные жители и 5% местный бюджет от размера областной субсидии.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года (тогда стартовал пилотный проект). Программа предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры.