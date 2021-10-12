Благовещенец укусил инспектора ДПС во время побега

Вину мужчина не признал, но перед пострадавшим извинился Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Благовещенский городской суд вынес приговор в отношении жителя областной столицы, укусившего полицейского. Мужчина обвиняется в преступлении по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей».

Как сообщает пресс-служба суда, происшествие случилось в декабре прошлого года. Тогда пострадавший инспектор находился на дежурстве.

- Проезжая на служебном автомобиле по улице Пушкина, инспекторы увидели автомобиль марки Mitsubishi Delica, водитель которого проявлял признаки, присущие человеку, находящемуся в состоянии опьянения, - рассказывают в суде.

На требование полицейских остановиться, благовещенец припарковал автомобиль у обочины. Медосвидетельствование показало, что он пьян. Не согласившись с результатом, горожанин вместе с инспекторами поехал в наркологию. Но заходить в помещение он не стал, и быстрым шагом пытался уйти от полиции. Правоохранители потребовали, чтобы он остановился, однако мужчина проигнорировал их слова. Инспекторы, догоняя нарушителя, повалили его на землю. В этот момент горожанин сильно укусил пострадавшего за палец.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, отметив, что полицейский сам засунул палец ему в рот.

Не смотря на то, что мужчина попросил прощения за своё поведение, суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен заплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.