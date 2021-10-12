На «горячую линию» по коронавирусу позвонили почти 50 тысяч амурчан

Работа «горячей линии» по вопросам коронавируса позволяет снизить нагрузку на операторов служб неотложной и скорой помощи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Амурской области продолжает работать «горячая линия» по номеру 122 по вопросам коронавируса. В среднем в день квалифицированные специалисты call-центра отвечают на более чем 100 звонков. Около 20% составляют вопросы, касающиеся вакцинации. Чаще всего амурчане интересуются противопоказаниями к прививке, спрашивают о том, как получить сертификат. Также поступают обращения о том, какие побочные эффекты могут быть после вакцины.

Как отмечают в Минздраве, работа «горячей линии» по вопросам коронавируса позволяет снизить нагрузку на операторов служб неотложной и скорой помощи. Операторы call-центра могут подсказать, по какому телефону можно вызвать врача, при каких случаях возможна госпитализация, при каких симптомах респираторного заболевания необходимо сдать тест на COVID-19 и др.

Единый call-центр по вопросам новой коронавирусной инфекции начал работать в регионе в марте 2020 года. За время его работы операторы приняли более 49 тысяч звонков. Наибольшее количество обращений было в начале пандемии и осенью прошлого года.

Работу «горячей линии» курирует Амурский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Телефон «горячей линии» работает с 8.00 до 20.00.